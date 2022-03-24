Haber Giriş: 24 Mart 2022 Perşembe 05:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Narince Köyü yakınlarında durumundan şüphelendiği plakası açıklanmayan otomobili durdurdu.
Ekipler otomobilde yaptıkları aramada, 10 kilogram 490 gram esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli sorgulanmak üzere karakola götürüldü.
Etiketler: Adıyaman Uyuşturucu
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