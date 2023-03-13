Valilik koordinasyonunda Siirt Belediyesi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile sivil toplum örgütleri iş birliğinde kentte misafir edilen depremzedelere gıda, giyim ve konaklama konusunda destek sunuluyor.

Şu ana kadar kentte 2 bin 284 aile misafir edildi.

Bu ailelere mensup 7 bin 438 kişiye gıda ve giyim desteği, 1000'er liralık alışveriş kartı, 400 aileye et dağıtıldı. 1650 kişiye de psikososyal destek sunuldu.

Sivil toplum kuruluşlarınca açılan sosyal market aracılığıyla da giyim ve gıda yardımı yapılıyor.

İl genelinde misafir edilen depremzedelerin 336'sı yurtlarda, 113'ü otellerde, 54'ü de kamu misafirhaneleri ile pansiyonda, 6 bin 935'i de yakınlarında veya kiraladıkları evlerde ikamet ediyor.