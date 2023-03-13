Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi 16:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kızılcaali yolunda Söğütlü yönüne seyreden N. Ö. idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Başka bir otomobil de kazaya karıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücülerden N. Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 3 kişi, Ferizli Devlet Hastanesi ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
N. Ö.'nün cenazesi, savcılık incelemesinin ardından morga götürüldü.
Etiketler: Sakarya Trafik Kazası
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