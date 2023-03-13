Kızılcaali yolunda Söğütlü yönüne seyreden N. Ö. idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Başka bir otomobil de kazaya karıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücülerden N. Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 3 kişi, Ferizli Devlet Hastanesi ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

N. Ö.'nün cenazesi, savcılık incelemesinin ardından morga götürüldü.