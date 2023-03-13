Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, depremzede çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenliyor. Yurtlar başta olmak üzere çeşitli merkezlerde depremzedeler için düzenlenen etkinlikler kapsamında temin edilen ATV arazi araçlarıyla Kapadokya'da peribacalarıyla kaplı vadilerde tur düzenlendi.

NEVÜ Öğretim Üyesi Ömer Kırmızı, `KYK yurtlarında barınan çocukların hem rehabilite olmaları hem de eğlenceli vakit geçirmeleri adına ATV turları düzenledik. Etkinliklerimizi 5 ayrı yurtta yapıyoruz. Her yurtta ortalama 70-80 öğrenci faaliyetlerimize katılıyor.` dedi.

Gaziantep'ten kente gelen ve ailesiyle yurtta kalan Dilek Panoğlu da (16) Kapadokya'daki etkinliklerden keyif aldığını ifade ederek, `Gerek yurtta gerekse buradaki insanlarca güzel karşılandık. Daha önce Kapadokya'yı gezmedim ama internet aracılığıyla fotoğraflarını görmüştüm. Canlı canlı görünce gerçekten de memnun kaldım, burası çok güzel.` diye konuştu.

Ramazan Yazıcı da afetin ardından Malatya'dan Nevşehir'e geldiklerini aktardı. Memleketlerine dönmeyi planladıklarını dile getiren Yazıcı, `Kapadokya'yı daha önce gezmemiştim ama gelmeyi çok istiyordum. Buraları gelip gördük, manzarası çok güzel. Malatya'ya dönmeyi düşünüyoruz. Evimizi güçlendirme çalışması yapılacak, bitince yeniden Malatya'ya dönüp okuluma devam edeceğim.` dedi.

75 lise öğrencisinin katıldığı tur Göreme beldesindeki Zemi Vadisi girişinden başladı, Kılıçlar ve Güllüdere vadilerinin ardından başlangıç noktasında tamamlandı.