Şubat tarihi itibariyle Kırşehir'e getirilen 71 depremzededen 17'sinin tedavisi servislerde devam ediyor.

Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine getirilen depremzedelerden 2 tanesi yaşlı bakım hastası olarak tedavi görürken, 15 depremzede de çeşitli yaralanmalar nedeniyle tedavi görüyor.

Durumlarının stabil olduğu öğrenilen depremzedelerin temel ihtiyaçları ise Kırşehir Valiliği tarafından sağlanıyor.