Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi 16:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de merada çıkan yangın söndürüldü
Niğde'de merada çıkan yangında 30 dönüm alan zarar gördü.
Devlet Bahçeli Bulvarı yakınlarındaki merada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Niğde Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın da etkisiyle büyüyün yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.
Yaklaşık 30 dönüm alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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