Karaman Boynuincelileri Yörükleri Derneği tarafından Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 15 Temmuz Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, Gençlik ve Spor Bakanlığına (GSB) bağlı yurtlarda kalan depremzede ailelerin 4-12 yaşındaki çocuklarına yönelik kukla ve tiyatro gösterimi, masal saati gibi aktiviteler yapıldı.

Depremzede çocukların yüzünü güldürmek, endişelerini en aza indirmek ve depremin izlerini silmeye yardımcı olmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, ayrıca misafirlere ikramlarda bulunuldu.

Dernek Yöneticisi Mehmet Çataltepe, tüm ülkemizi derinden etkileyen deprem sonrası dernek olarak birçok yardım etkinliğine katıldıklarını söyledi.

Karaman'da misafir edilen depremzede çocukların biraz olsun sıkıntılarından kurtulması için böyle bir etkinlik düzenlediklerini ifade eden Çataltepe, "Çocuklarımızın yüzlerinin gülmesini istedik. Onların yüzü gülünce ailelerin, bizlerin yüzleri gülüyor. Etkinliğimizde oyunlar, kukla ve tiyatro gösterisi vardı. Ben etkinliğimizin hazırlanmasında bizlere destek verenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.