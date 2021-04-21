Türk Patent ve Marka Kurumunca 18 yıl önce tescillenen, gün ağarmadan servis edilmesinden dolayı "uykudan feragat ettiren lezzet" olarak bilinen büryan kebabı ramazanda da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sipariş üzerine paket yapılarak evlere ulaştırılıyor.

Yaylada otlayan sütten kesilmiş kuzu etinden hazırlanan ve özel yöntemlerle kuyu şeklindeki tandırlarda pişirilen büryan kebabı için siparişlere yetişmeye çalışan ustalar saatler süren hummalı bir hazırlık yapıyor.

"Ramazanda büryana ilgi daha da arttı"

Büryan ustası Murat Kayaalp, AA muhabirine, büryan kebabının yıllardır değişmeyen lezzetiyle her dönemde ilgi gördüğünü söyledi.

Siirt mutfağının önemli lezzetlerinden büryan kebabı için kuzu etinin 3 metre derinliğinde ve 1 metre çapında kuyu tandırlara sarkıtılarak tamamen buharda pişirildiğini belirten Kayaalp, kebabın salgın sürecinde de tercih edilen lezzetlerin başında geldiğini aktardı.

Kayaalp, yoğunluk nedeniyle müşterilerin en az bir gün önceden sipariş vererek bu lezzete ulaşabildiğini dile getirerek, "Büryanımız Siirtlilerin yanı sıra il dışında yaşayan herkese de hitap ediyor." dedi.

Salgınla mücadele kapsamında işletmelerde müşteri ağırlayamadıklarını hatırlatan Kayaalp, öğleden sonra hazırlamaya başladıkları büryanı paket servisle müşterilerine ulaştırdıklarını kaydetti.

Kayaalp kebabın lezzetli olmasının yanı sıra buharda pişmesi nedeniyle de oldukça hafif olduğunu anlatarak, "Doğal ortamda kendi buharıyla piştiği için lezzetli hale geliyor. Ramazanda büryana ilgi daha da arttı. Gaziantep, Diyarbakır, Malatya gibi illerden sipariş geliyor." diye konuştu.

"Herkesi bu lezzeti tatmaya davet ediyorum"

Müşterilerden Necmettin Fırat, büryan kebabını ramazanda da tercih ettiklerini söyledi.

Fırat, "Çok güzel bir lezzeti var. Normal zamanlarda sabahın erken saatlerinde tüketiliyordu fakat ramazan dolayısıyla iftarda tüketiyoruz." ifadelerini kullandı.

Zekeriya Ekin de büryan kebabını her zaman olduğu gibi ramazanda da sofralardan eksik etmediklerini dile getirerek, "Bu kebap ünlü yöresel yemeğimiz. Sırf bu lezzeti tadabilmek için il dışından gelenler oluyor. Herkesi bu lezzeti tatmaya davet ediyorum." diye konuştu.