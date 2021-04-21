Haber Giriş: 21 Nisan 2021 Çarşamba 11:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te devrilen pikabın sürücüsü hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Siirt'te şarampole devrilen pikabın sürücüsü yaşamını yitirdi.
Serhat Koç (30) idaresindeki 53 DJ 708 plakalı pikap, Siirt-Kurtalan kara yolu Eruh Kavşağı mevkisinde şarampole devrildi.
Bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri ile UMKE personeli sevk edildi.
Kazada, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
Öte yandan, pikabın merada koyuna çarptığı da belirlendi.
Etiketler: Trafik Kazası
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