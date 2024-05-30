Siirt'in "Botan Vadisi Milli Parkı" doğa tutkunlarını ağırlıyor

Siirt'in Merkez, Tillo ve Eruh ilçelerinde bulunan, 120 bin dönümden ve 29 kilometrelik güzergahtan oluşan Botan Vadisi yamaç paraşütü, rafting gibi sporlara elverişli olmasıyla doğaseverlerden büyük ilgi görüyor.

Botan Vadisi'nin 15 Ağustos 2019'da "milli park" ilan edilmesi, bölgeye ilgiyi daha da artırdı. Düzenlenen organizasyonlar kapsamında bölgeyi ziyaret edenler doğal güzellikler eşliğinde zaman geçirme fırsatı buluyor.

Siirt Fotoğraf ve Sanat Derneği öncülüğünde düzenlenen etkinliğe katılan farklı meslek mensupları ve öğrenciler de doğal güzellikleri fotoğrafladı.

Geziye AFAD ekipleri de katıldı

Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeli ve AFAD ekiplerinin de eşlik ettiği gezide araçlarla Kalender köyüne kadar gelen ziyaretçiler buradan yaklaşık 10-15 kilometre yürüyerek bitki ve hayvan çeşitliliği yönünden zengin olan Botan Vadisi Milli Parkı'na ulaştı. Siirt Fotoğraf ve Sanat Derneği Başkanı İzzettin Oktay, bir alışveriş merkezinin desteğiyle düzenledikleri geziye farklı meslek gruplarından yaklaşık 30 kişinin katıldığını söyledi.

Oktay, amaçlarının insanların doğa ile iç içe zaman geçirmesini sağlamak olduğunu söyledi. Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Opr. Dr. İhsan Ceceli de geziye katılarak Botan Vadisi'ni yakından görme fırsatı bulduğunu vurguladı.

Botan Vadisi'nin herkesin görmesi gereken harika bir atmosfere sahip olduğunu dile getiren Ceceli, "Ülkemizde gezilip görülecek tarihi ve doğal güzellikler olarak bulunmaz hazineler var. Bence herkesin buralara gelip bu atmosferi yaşaması gerekir" dedi.

Ziyaretçiler vadiye hayran kaldı

Fizyoterapist ve amatör fotoğrafçı Mehmet Baysal da gezdiği yerlerin fotoğraflarını çekip sosyal medyada paylaştığını anlatarak, doğal güzelliklerin tanıtımına katkı sunduğunu aktardı.

Ali Dursun Turan ise ilk kez ziyaret ettiği bölgenin doğa güzelliklerine hayran kaldığını söyledi. Siirt'in huzurlu bir kent olduğunu dile getiren Turan, "Botan Çayı hemen aşağıda. Yerli ve yabancı, görmek isteyen herkese buraya gelmelerini tavsiye ederim. Her türlü imkan mevcut" ifadelerini kullandı.

Öğretmen Fatma Zehra Sincar da geziye bir arkadaşıyla katıldığını anlatarak, vadinin bol bol fotoğrafını çektiğini anlattı.

Grup, gezinin sonunda mola verdikleri Kalender tepesinde gitar çaldı, müzik eşliğinde şarkılar söyledi.