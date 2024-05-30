Hakkari'de 4-6 yaş arası Kur-an kursları kapanış programı düzenlendi

Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda düzenlenen programda konuşan Vali Ali Çelik, çocukların eğitimine katkı sunan Kur-an kursu eğitimcilerine teşekkür etti.

Çocuklarımıza güzel ahlakın, merhametin, adaletin, sevginin, saygının ve bize ait olan değerlerimizin öğretildiği 4-6 yaş Kur'an kurslarına çocuklarınızı gönderme iradesini gösterin aileleri tebrik eden Çelik, "Refah Sınır Kapısı ve Gazze'de binlerce çocuğun katili olan bir devlete karşı mücadele eden Filistinlileri buradan sevdiklerimizle birlikte anarak, çocuklarımızın en temiz en kalbi duygularıyla ve dualarıyla birlikte oradaki Müslüman kardeşlerimize Rabb'imizin yardımcı olması için dua ediyoruz. Zalimlere gelecekte de 'dur' diyebilmek için muhakkak çocuklarımızın insanlığa değer sunacak şekilde iyi eğitilmesine ihtiyacımız var."

Çocukların en değerli ve kıymetli varlıkları olduğunu belirten İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu ise öğrencileri en iyi şekilde yetiştirmeye gayret ettiklerini dile getirdi.

Öğrencilerin gösteriler sunduğu programa Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Av. Zeydin Kaya ve kurum müdürleri katıldı.