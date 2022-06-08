Merkez ilçede 3'ü veteriner hekim, 2'si gıda mühendisi, avukat, büro personeli, su ürünleri mühendisi, veteriner sağlık teknikeri, Baykan ilçesinde ziraat mühendisi ve veteriner hekim, Eruh'ta 3 veteriner hekim ve ziraat mühendisi, Kurtalan'da 3 veteriner hekim, Pervari'de 4 veteriner hekim, Şirvan'da 3 ziraat mühendisi, 4 veteriner hekim ve su ürünleri mühendisi, Tillo'da 2 veteriner hekim ve ziraat teknisyeni olmak üzere 33 personel alınacak.

Atamalar, ÖSYM üzerinden merkezi yerleştirme ve KPSS puanı ile gerçekleştirilecek.

Müracaatlar, 2-9 Haziran tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak.