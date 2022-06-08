Haber Giriş: 8 Haziran 2022 Çarşamba 16:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Demir korkuluğa kafası sıkışan çocuk hayatını kaybetti
Adıyaman'da kafası pencerenin demir korkuluğuna sıkışan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Yenigüven köyünde evinin bahçesinde oyun oynayan Mert Özer'in kafası pencerenin demir korkuluğuna sıkıştı.
Çocuğu kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden çıkaran ailesi, Özer'i sağlık ekiplerine teslim etti.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Çocuğun cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Etiketler: Adıyaman
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