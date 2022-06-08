Haber Giriş: 8 Haziran 2022 Çarşamba 16:00Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Muğla'da sazlık yangını
Muğla'da sazlık alanda çıkan yangını havadan söndürme çalışmaları devam ediyor.
Dalyan Kanalı'nın Köyceğiz Gölü’ne çıkış noktasındaki sazlık alanda öğlen saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Karadan ulaşımın bulunmadığı sazlık alanda çıkan alevlere havadan 1 helikopter ve 3 uçakla müdahale edilerek söndürme çalışmalarına devam ediliyor.
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