Tarım ve Orman Bakanlığı Alo 174 Gıda Hattına yapılan ihbarları değerlendiren Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünlerin satıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler yaptıkları incelemelerin ardından yaklaşık 300 kilogram tavuk eti, 25 kilogram piliç sucuk ve 8 kilogram dondurmanın son tüketim tarihi geçmiş olduğu tespit etti.

Ele geçirilen sağlıksız ürünler Elazığ Belediyesi Atık Yönetim Merkezinde imha edildi.

Son kullanma tarihleri geçmiş ürün satan iş yerlerine hakkında yasal işlem uygulandı.