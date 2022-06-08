Haber Giriş: 8 Haziran 2022 Çarşamba 15:47Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Elazığ’da son kullanma tarihi geçmiş gıdalar imha edildi
Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri iş yerlerinde satılan son kullanma tarihi geçmiş kilolarca tavuk eti ve dondurmayı tespit ederek imha etti.
Tarım ve Orman Bakanlığı Alo 174 Gıda Hattına yapılan ihbarları değerlendiren Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünlerin satıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler yaptıkları incelemelerin ardından yaklaşık 300 kilogram tavuk eti, 25 kilogram piliç sucuk ve 8 kilogram dondurmanın son tüketim tarihi geçmiş olduğu tespit etti.
Ele geçirilen sağlıksız ürünler Elazığ Belediyesi Atık Yönetim Merkezinde imha edildi.
Son kullanma tarihleri geçmiş ürün satan iş yerlerine hakkında yasal işlem uygulandı.
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