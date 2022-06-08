Kentte gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen 3 ton 541 kilo 855 gram eroin, 14 kilo 407 gram sentetik uyuşturucu, 822 kilo 804 gram esrar, 11 kilo 982 gram Afyon sakızı, 140 bin 988 uyuşturucu hap ve 3 kök Hint keneviri için ağır ceza mahkemelerinden imha kararı alındı.

Bunun üzerine, Van Adalet Sarayındaki adli emanet bürosundan kamyona yüklenen uyuşturucular, Edremit ilçesindeki çimento fabrikasına götürüldü.

Uyuşturucular, İmha Komisyonu huzurunda 1500 derece sıcaklıktaki kazanlara atılarak yakıldı.