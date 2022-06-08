Marmara Belediyeler Birliğince denizin tüm kıyı yerleşimlerinde organize edilen çalışma kapsamında Gelibolu sahilinde temizlik yapıldı.

Sivil toplum kuruluşları ile gönüllü vatandaşların da destek verdiği çalışmada karadan ve denizden çöp toplama işlemi yapılıp torbalara doldurulan atıklar belediye ekiplerine teslim edildi.