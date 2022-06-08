Haber Giriş: 8 Haziran 2022 Çarşamba 15:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gelibolu sahilinde kıyı temizliği yapıldı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, "Türkiye Çevre Haftası" etkinlikleri kapsamında kıyı temizliği gerçekleştirildi.
Marmara Belediyeler Birliğince denizin tüm kıyı yerleşimlerinde organize edilen çalışma kapsamında Gelibolu sahilinde temizlik yapıldı.
Sivil toplum kuruluşları ile gönüllü vatandaşların da destek verdiği çalışmada karadan ve denizden çöp toplama işlemi yapılıp torbalara doldurulan atıklar belediye ekiplerine teslim edildi.
Etiketler: Çanakkale
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