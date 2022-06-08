Haber Giriş: 8 Haziran 2022 Çarşamba 15:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de vincin altında kalan işçi öldü
Mersin'in Akdeniz ilçesinde devrilen vincin altında kalan işçi yaşamını yitirdi.
Kazanlı Mahallesi'ndeki fabrikada çalışma yapan vinç, henüz belirlenemeyen nedenle devrildi. Bu sırada bölgede bulunan işçi Yusuf Eriş vincin altında kaldı.
Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin iş makinesinin altından kaldırdığı Eriş'in hayatını kaybettiği belirlendi. İşçinin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Etiketler: Mersin
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