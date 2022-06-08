Haber Giriş: 8 Haziran 2022 Çarşamba 16:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mor çiçekler doğayı süsledi
Erzurum'un Oltu ilçesindeki bazı araziler mor renkli çiçeklerle kaplandı.
İlçeye bağlı Güzelsu Mahallesi'nde bir kara yolu kenarındaki arazilerde, havaların ısınmasıyla mor çiçekler açtı.
Arazileri kaplayan çiçeklerin çevresindeki yeşil tonlarla uyumunu gören kara yolundan geçen bazı sürücüler de araçlarıyla durup çiçekler arasında fotoğraf çektirdi.
Etiketler: Erzurum
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