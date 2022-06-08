Haber Giriş: 8 Haziran 2022 Çarşamba 16:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de hac kafilesi uğurlandı
Kırıkkale'de Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek hacı adayları için uğurlama töreni düzenlendi.
Nur Camii ve Külliyesi avlusunda düzenlenen programa, 80 hacı adayının yanı sıra yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende konuşan Müftü Vekili Ali Ünal, "Hac, başlangıcından dönüşüne kadar çeşitli zorlukların çekildiği ancak sabırla bunların üstesinden gelindiği kutsal bir yolculuktur. Cenab-ı Allah sabrınızı bol, haccınızı şimdiden kabul etsin. Kazasız belasız gidip gelmeyi nasip etsin" dedi.
Törende, bazı hacı adaylarının duygulandığı görüldü.
Hacı adayları duanın ardından uğurlandı.
Etiketler: Kırıkkale
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