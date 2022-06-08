Nur Camii ve Külliyesi avlusunda düzenlenen programa, 80 hacı adayının yanı sıra yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende konuşan Müftü Vekili Ali Ünal, "Hac, başlangıcından dönüşüne kadar çeşitli zorlukların çekildiği ancak sabırla bunların üstesinden gelindiği kutsal bir yolculuktur. Cenab-ı Allah sabrınızı bol, haccınızı şimdiden kabul etsin. Kazasız belasız gidip gelmeyi nasip etsin" dedi.

Törende, bazı hacı adaylarının duygulandığı görüldü.

Hacı adayları duanın ardından uğurlandı.