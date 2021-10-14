Siirt te doğum esnasında beyin felci geçiren 2 yaşındaki Zeynep Özer'in babası Salih Özer, İl Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz'a ulaşarak kızı için tekerlekli sandalye talebinde bulundu.

Talebi olumlu karşılayan Yılmaz, temin ettiği bebek arabasını aileye teslim etti. Ailenin çocukları Asel ve kardeşine oyuncak bebek hediye eden Yılmaz, ihtiyaç sahibi engellilere destek vermeyi sürdüreceklerini söyledi.

"Allah devletimize zeval vermesin"

Zeynep'in babası Salih Özer de emeği geçenlere teşekkür etti. Özer, "Çocuğum doğuştan beyin felcine bağlı yatalak olduğu için bebek arabasına ihtiyacımız vardı. İl Emniyet Müdürü Yılmaz'a ulaşarak talepte bulundum. Sağ olsun Yılmaz talebimizi geri çevirmedi. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.