Dicle Elektrik, hizmet bölgesinde eğitime ve kültüre katkı sunmak için kurumsal sosyal sorumluluk projelerini sürdürüyor.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bulunan Surkent İşitme Engelliler Ortaokulu bünyesinde yapımı tamamlanan Ahşap Sanat ve Beceri Atölyesi ile Akıl ve Zeka Oyunları Köşesi, öğrencilerin hizmetine sunuldu.

Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan işbirliğiyle gerçekleştirilen ve tüm giderleri Dicle Elektrik tarafından karşılanan Ahşap Sanat ve Beceri Atölyesi ile Akıl ve Zeka Oyunları Köşesi’nin hizmete girmesi dolayısıyla bir tören düzenlendi.

Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Yaşar Arvas’ın açılışını yaptığı törene, Yenişehir İlçe Kaymakamı Murat Beşikci, Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyüp Uçak, Surkent İşitme Engelliler Ortaokulu Müdürü Bülent Öztürk’ün yanı sıra okul yöneticileri, öğrenciler ve veliler katıldı.

"Sadece ticari anlayışla hareket etmiyoruz"

Açılış töreninde konuşan Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Yaşar Arvas, istihdam ve yatırım büyüklüğü açısından bölgenin en büyük ekonomik gücü olduklarına dikkat çekerek, "Sadece ticari anlayışla hareket etmiyoruz. Bölgemizin kalkınmasına, refahına, istihdamına katkı sunmayı görev addediyoruz. Bir yandan 8 bine yaklaşan çalışan sayımızla bölgenin en geniş istihdam imkanlarını sunarken, eğitim ve kültüre yönelik sosyal sorumluluk projelerimize de büyük önem veriyoruz. Sevgili çocuklarımızın eğitim gördüğü böylesi bir eğitim yuvasına katkı vermekten mutluluk duyuyoruz" dedi.

"Yatırımın aslan payını Diyarbakır'a yapıyoruz"

Genel Müdür Yaşar Arvas, hizmet bölgesinde özelleştirmeden bu yana yaklaşık 4 milyar lira yatırım yaptıklarını belirterek, yıllık bazdaki rekorun ise 2021 yılında kırılacağını söyledi.

Bu yılsonu itibariyle bölge genelinde 1,4 milyar liraya ulaşması beklenen altyapı ve şebeke yatırımından aslan payını 353 milyon lirayla Diyarbakır’ın aldığına dikkat çeken Arvas, "Hizmet bölgemizde tüketicilerimizin daha kaliteli enerji alması için dağıtım şebekemizi sürekli güçlendiriyoruz. Bir yandan da teknolojinin en son imkanlarını kullanarak kayıp ve kaçakla mücadele ediyoruz. Yeni dönemde de hizmet bölgemizin her yerinde farklı sosyal sorumluluk projelerimizi sürdürmeyi istiyoruz. Bölgenin en büyük ekonomik gücü olarak bölgeden aldığımızı bölgeye vermeyi bir görev olarak görüyoruz" diye konuştu.

"Dicle Elektrik'e teşekkür ediyoruz"

Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikci de yaptığı konuşmada, okulun sadece Diyarbakır’da değil bölgedeki önemini vurgulayarak, "Okulumuzun Diyarbakır için öneminin farkındayız. Surkent bizim için çok özel bir okuldur. Bu anlamdaki ihtiyacı gideren tek okul olduğu için bu projeyi hayata geçiren Dicle Elektrik’e çok teşekkür ediyoruz" dedi.