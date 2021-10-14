Jandarmayla ortak çalışma yürüten Doğa Koruma ve Milli Parklar Nallıhan Şefliği ekipleri, ilçenin Eymür Mahallesi Donakırı mevkisinde gece kaçak avlanan F.Ö, E.Ş. ve H.H.K'yi yakaladı.

Şahıslarla birlikte bir av tüfeği, projektör ile avladıkları 3 tavşan ele geçirildi. Kaçak avcılar hakkında yasal işlem yapılırken yaklaşık 10 bin lira para cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Nallıhan Şefliği ekipleri, sorumluluk alanlarında geceli gündüz denetimlerde bulunduklarını, her ihbarı değerlendirdiklerini belirterek, kaçak avcılığa asla müsaade edilmeyeceğini, kaçak avcılar hakkında yasal işlem yapılacağını kaydetti.