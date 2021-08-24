Haber Giriş: 24 Ağustos 2021 Salı 17:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt Emniyet Müdürü Yılmaz gazetecilerle bir araya geldi
[Fotoğraf: AA]
Siirt Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz, basın mensuplarıyla bir araya gelerek çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Polisevi bahçesinde düzenlenen programda konuşan Yılmaz, basın ile koordineli çalışmalara vurgu yaparak, sorunların çözümünde birlikte hareket edeceklerini belirtti.
Uyuşturucu ile mücadelede başlatılan çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü dile getiren Yılmaz, uyuşturucuya yönelik mücadelenin artmasıyla bu maddeye erişimin zorlaştığı ve kullanımının azaldığını, uyuşturucunun zararları konusunda ilgili kurumlarla ailelere yönelik kapsamlı çalışmalar yapılacağını da söyledi.
Yılmaz, hırsızlık olayları ve kentin huzurunu bozan tüm sorunlarla yakından ilgilendiklerini, el birliğiyle üstesinden geleceklerini aktardı.
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