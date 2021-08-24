Kırşehir Sağlık Müdürü Dr. Ali Bulut, kentin ilk doz yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşılanma oranında yüzde 75'i geçerek "mavi" kategoriye ulaştığını anımsatarak, eğitimin sorunsuz devam etmesi için yüzde 40'ı henüz aşılanmayan 17-24 yaş grubunun aşılanması için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Bulut, kurum binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin aşılamada mavi kategoriye geçerek, en düşük risk grubuna girdiğini belirtti.

Bunu yeterli görmediklerini dile getiren Bulut, "Son vatandaşımızı aşılayana kadar, eksik aşılarımızı tamamlayana kadar, son güne kadar çabamızı sürdüreceğiz." dedi.

Bulut, yoğun bakımda yatan hastaları, aşıları eksik olan ya da aşı yaptırmayan vatandaşları ve bu hastaların kritik durumlarını gördükçe üzüldüklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Biliyoruz ki bu vatandaşlarımız aşılarını olmuş olsalardı, enfekte olsalar dahi hastalığı çok rahat atlatacaklar, evlerinde geçireceklerdi. Ama maalesef bu vatandaşlarımız yoğun bakımlarda, kritik şekilde takibimiz altında ve bu durum bizleri üzüyor. O yüzden de aşısı olmayan vatandaşlarımıza bizzat ekiplerimizle sahada aşının önemini, aşısızlığın başlarına ne tür tehlikeler getirebileceğini anlatıyoruz. İnşallah Kırşehir'de yüzde 75 olduğumuz gibi yüzde 100 olduğumuz günleri de görürüz."

Bulut, 15 yaş üstü ile 12 yaş üstü kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara da aşı hakkı tanındığını anımsatarak, "Hedef nüfusumuz 193 bin oldu. Toplam yaptığımız aşı doz sayısı ise 288 bini geçti. Aşı yapmaya devam ediyoruz, çadırlar, mobil ekipler ve hastanemizde aşılama sürüyor. Vatandaşlarımız randevu alıp gün de seçebilirler ya da randevu almadan da geldiklerinde beklemelerine gerek yok, aşı yapacak kapasitemiz çok yüksek, bekletmeden biz aşılarını yaparız, yeter ki onlar gelsinler." diye konuştu.

İstatistiksel rakamları da günlük takip ettiklerini aktaran Bulut, "Yaş grubu 65, 69'lara geldikçe aşılanma oranı en yüksek, yüzde 94'lerde, ama yaş aşağı indikçe yüzde 59'lara kadar düşüyor. 17-24 yaş grubunda, yani genç grubun yüzde 60'ı aşılanmış ama yüzde 40'lık bölümü aşılanmamış. Yüzde 75 ile maviye dönmüş olsak da bu grubun aşılanması için elimizden geleni yapıyoruz. Eğitimin sorunsuz gitmesi için özellikle bu genç grubun aşılanması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.