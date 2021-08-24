Kırıkkale-Ankara kara yolu üzerindeki bir dinlenme tesisinde, park halindeki 06 EF 7816 plakalı otomobilin motor kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Yahşihan Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Otomobilde hasar meydana geldi.