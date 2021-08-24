İlçeye bağlı Çavuş Mahallesi'ndeki Yanıklar Mevkisi'nde bulunan ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, yangını büyümeden kontrol altına aldı.