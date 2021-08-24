Haber Giriş: 24 Ağustos 2021 Salı 16:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Seydişehir'de çıkan orman yangını itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı
[Fotoğraf: AA]
Konya’nın Seydişehir ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı Çavuş Mahallesi'ndeki Yanıklar Mevkisi'nde bulunan ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bölgeye ulaşan ekipler, yangını büyümeden kontrol altına aldı.
Etiketler: Yangın Orman Yangını İtfaiye
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