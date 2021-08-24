Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde bulunan iki farklı adrese operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda Roma dönemine ait 157 adet sikke, 6 adet metal obje, 1 adet tabanca ve bu tabancaya ait 14 adet mermi ele geçirildi.

Tarihi sikke ve objeler muhafaza altına alınırken N.D., ve K.D., isimli iki şahıs gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.