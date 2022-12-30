Emeklilikte yaşa takılanların heyecanla beklediği düzenleme geldi.

Başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin hemen her kentinde sosyal güvenlik kurumlarının önünde kuyruklar oluştu.

Prim günlerini öğrenmek, askerlik ya da doğum borçlanmasını hesaplatmak, hizmet döküm güncellemesi yapmak isteyenler yoğunluğa sebep oldu.

SGK merkezleri cumartesi günü de açık olacak

Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan (SGK) yapılan açıklamada, "Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimiz ve Sosyal Güvenlik Merkezlerimize yapılan borçlanma başvurularının yoğunluğu göz önünde bulundurularak vatandaşlarımızın borçlanma başvurularının alınması adına tüm Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimiz ve Sosyal Güvenlik Merkezlerimiz 31/12/2022 günü (Cumartesi) 09:00-12:00 ve 13:00-17:00 saatleri arasında hizmet verecektir." denildi.