İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, SİBERAY programı kapsamında 2022 eğitim öğretim döneminde üniversite, yüksekokul, lise ve ortaokul öğrencilerine, öğretmen ve velilere seminerler düzenledi.

Yüz yüze ve çevrimiçi olarak düzenlenen seminerlerde internet ortamındaki olumsuzluklar, siber suçlar, zorbalıklar, maruz kalınabilecek tehditler, zararlı yazılımlar ve tehlikeli oyunlara karşı alınabilecek tedbirler ile mağduriyet durumunda yapılması gerekenler anlatıldı.

Akıllı tahtalardan 700 bin öğrenciye izletildi

Kentin birçok noktasında kurulan stantlarda vatandaşları bilgilendiren siber polisi, stadyum, billboardlar, vapur iskeleleri ile metro ve otobüs duraklarına afiş astı, broşür dağıttı.

Siber Zorbalık ve Teknoloji Bağımlılığı hakkında hazırlanan videolar, kentteki tüm ortaokul ve liselerdeki akıllı tahtalardan 700 bin öğrenciye izletildi.