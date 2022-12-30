Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma 09:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
[Fotograf: AA]
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
Nurullah Paloluoğlu yönetimindeki Kamyon, D-100 kara yolu Yemişli köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada yaralanan Paloluoğlu, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Sivas
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