Nevşehir il merkezi ile belde ve köylerden gelen çok sayıda vatandaş, SGK prim dokümanlarını kontrol etmek için başvuruda bulundu.

Başvuru yapanlardan Erol Güven, uzun süredir bu kararı beklediklerini, yapılan açıklamanın kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Henüz kanun çıkmadı ama eksik prim günleri konusunda borçlanmak için dilekçemizi verdik." diye konuştu.

Hüseyin Sertkaya da yoğunluktan dolayı sistemin cevap vermekte zorlandığını ancak dilekçesini verdiğini ifade ederek, "EYT'nin çıkmasını bekliyorduk. Allah razı olsun çıkan karardan memnunuz. Askerlik borçlanmasını yapıp emekli olacağız." dedi.