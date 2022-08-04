Haber Giriş: 4 Ağustos 2022 Perşembe 09:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Seydişehir'de trafik kazası 1 ağır 2 yaralı
Konya’nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Can A. K. idaresindeki 42 K 0532 plakalı otomobil Seydişehir - Beyşehir kara yolunun 5. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole devrildi.
Kazada araç sürücü Kaynak ile araçta bulunan Mahmut Ü. (22) yaralandı.
Yaralılar Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, yaralılardan Kaynak'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Etiketler: Konya Trafik Kazası
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