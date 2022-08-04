Haber Giriş: 4 Ağustos 2022 Perşembe 08:09Son Güncelleme: Kaynak: AA-DHA
İstanbul'da metruk binada yangın
[Fotograf: İHA]
İstanbul Sultangazi’de 3 katlı metruk binada yangın çıktı. itfaiye ekiplerince söndürüldü. Metruk binada başlayan yangının alevleri kısa sürede büyüyerek yan binaların çatılarına kadar yükseldi. Yangının diğer binalara sıçramaması itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla engellendi.
İsmet Paşa Mahallesi 155 Sokak’taki 3 katlı metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler daireyi sararken, yan binaların çatısına kadar çıktı.
[Fotoğraf: DHA]
İhbar üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye erleri alevlerin diğer binalara sıçramaması için yoğun çaba harcadı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı.
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