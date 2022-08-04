Haber Giriş: 4 Ağustos 2022 Perşembe 02:27Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Aydın’da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
Aydın’ın Efeler ilçesinde faaliyet gösteren bir gece kulübüne yapılan silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya kişilerin bulunması için çalışma başlattı.
Olay, Efeler ilçesi, Zeybek Mahallesi, Zeybek Sanayi Sitesi’nde saat 00.30 sıralarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre sanayi içerisinde bulunan bir gece kulübüne henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırı gerçekleştirildi.
Açılan ateş sonucu gece kulübünün önünde bulunan Ö.G. ve İ.B. bacağından yaralandı.
Polis inceleme başlattı
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olay ile ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: Aydın
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