Olay, Efeler ilçesi, Zeybek Mahallesi, Zeybek Sanayi Sitesi’nde saat 00.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre sanayi içerisinde bulunan bir gece kulübüne henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Açılan ateş sonucu gece kulübünün önünde bulunan Ö.G. ve İ.B. bacağından yaralandı.

Polis inceleme başlattı

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olay ile ilgili inceleme başlattı.