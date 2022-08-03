Haber Giriş: 3 Ağustos 2022 Çarşamba 22:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı
[Fotograf: AA]
Bolu'da otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan yabancı uyruklu 4 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alındı.
Karaçayır Mahallesi'nde, N.K. idaresindeki otomobil, Suriye uyruklu 4 yaşındaki Muhammet El Ahmet'e çarptı.
Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan çocuk, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
[Fotoğraf: AA]
Çocuklarına otomobilin çarptığını gören ailesi ve yakınları Karaçayır Parkı'ndan olay yerine geldi. Çocuğun yakınları sinir krizi geçirdi.
Hastanede tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Etiketler: Bolu Trafik Kazası
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