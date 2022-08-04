Haber Giriş: 4 Ağustos 2022 Perşembe 09:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Lüleburgaz'da çıkan anız yangını söndürüldü
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.
Kent Ormanı mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle anızların bulunduğu alanda yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Yangında 10 dönümlük alan zarar gördü.
Etiketler: Kırklareli Yangın
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