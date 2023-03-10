Hafızlık kursuna katılan 3 yıllık sürede hafız olan 2 erkek, 4 kız öğrenci hafızlık belgelerini aldı.

İlçe Müftüsü Adem Bebek törende yaptığı konuşmada Kur'an-ı Kerim'in bozulmadan kıyamete kadar korunacağını, bu sürede en büyük rolü de hafızların üstlendiğini söyledi.

Bebek, "Seyyid Harun İmam Hatip Ortaokulu bünyesinde eğitimleri devam eden ve aynı zamanda hafızlık kursunu da bitiren 2 erkek, 4 kız çocuğumuz bugün hafızlık belgelerini aldı. Dinimizde hafızlık önemlidir. Emeği geçen tüm hocalara teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Program, hafızlara belgeleriyle birlikte çeşitli hediyelerin takdim edilmesiyle son buldu.