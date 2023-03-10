Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma 10:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
[Fotograf: AA]
Muğla'nın Yatağan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.
Ekiplerin, Yeşilbağcılar Mahallesi'nde bir evde yaptığı aramada, bir miktar skunk ve kenevir bitkisi, hassas terazi, 6 led aydınlatma cihazı, 2 alüminyum havalandırma düzeneği, 20 askı aparatı ve 3 cep telefonu ele geçirildi.
Operasyonda A.A. ve O.H. gözaltına alındı.
Etiketler: Muğla Uyuşturucu
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