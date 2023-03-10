İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

Ekiplerin, Yeşilbağcılar Mahallesi'nde bir evde yaptığı aramada, bir miktar skunk ve kenevir bitkisi, hassas terazi, 6 led aydınlatma cihazı, 2 alüminyum havalandırma düzeneği, 20 askı aparatı ve 3 cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonda A.A. ve O.H. gözaltına alındı.