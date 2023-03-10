Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, kentin 2023 yılı şubat ayı ihracatı hakkında bilgi verdi. Başkan Serteser, “İlimizden şubat ayında yapılan ihracatta yüzde 10,4’lük gerileme yaşandı. Geçen yıl şubat ayında 26 milyon 905 bin dolar olan ihracatımız bu yıl Şubat ayında 24 milyon 118 bin dolar oldu. Geçen yılın ilk iki ayında ilimizden 57 milyon 90 bin dolarlık ihracat yapılmıştı, bu yılın ilk iki ayında ise ihracatımız yüzde 10,9’luk gerileme ile 50 milyon 883 bin dolar oldu. Geçen yıl şubat ayında ilimizden 74 ülke ve 2 serbest bölgeye ihracat gerçekleştirilmişti, bu yıl şubat ayında ise 71 ülke ve 2 serbest bölgeye dışsatım yapıldı. İhracatımızda ilk sırayı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37,3 oranında gerileme ve 4 milyon 154 bin dolarlık ihracat ile Amerika Birleşik Devletleri yer aldı. İkinci sıradaki Fransa’ya yaptığımız ihracat yüzde 3’lük gerileme ile 2 milyon 542 bin dolar oldu. Çin Halk Cumhuriyeti, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35,1’lik gerileme ve 1 milyon 767 bin dolarlık ihracat ile Afyonkarahisar’dan ihracat yapılan ülkeler arasında üçüncü oldu. İhracat yapan sektörler arasında birinciliği, çoğunluğu mermer ve doğaltaş olan madencilik ürünleri, elde etti” dedi.