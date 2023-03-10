Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen kadın kooperatifi üyeleri, Bartın Belediyesi ile ilçe ve belde belediyelerinin desteğinde "Evden ele tek yürek" sloganıyla düzenlenen kermeste yöresel ürünleri satışa sundu.

Depremzedelerin yaralarını sarmak için düzenlenen kermesteki ürünlere vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Kermesten elde edilen gelir, deprem bölgesindeki projelerin tamamlanması için yürütülen resmi hesaplara aktarılacak.

Ulus Kadın Girişimciler Kooperatifi Başkanı Şükran Karahan, gazetecilere, depremin olduğu ilk andan itibaren tüm ülkenin olduğu gibi Bartın'ın da 7'den 70'e tek yürek mücadele ettiğini söyledi.



"Herkes katkı sağlamak için elinden geleni yapıyor"

Kendilerinin de belediye ve kadın kooperatifleri öncülüğünde depremzedeler için bir araya geldiklerini anlatan Karahan, "Bir nebze olsun bir şeyler yapabilmek adına burada kermes düzenledik. Umarım bizler de istediğimiz şekilde yardım ve desteklerimizi gönderebiliriz. Yüreklerimiz bir. Birlikte ve beraber oldukça bütün yaralarımızı en kısa sürede sararız. Özellikle depremzedeler yararına olduğu için vatandaşların da yoğun bir ilgisi var. Herkes katkı sağlamak için elinden geleni yapıyor. Bu dönemde herkes çok fazla duyarlı" diye konuştu.

Bartın, Ulus, Kurucaşile, Kozcağız belediyeleri ile AK Parti il ve ilçe teşkilatlarının desteğinde düzenlenen kermeste açılan çok sayıda tezgahta el işi ürünler, poğaça, börek, sarma, keşkek, bal benzeri yiyecekler yerini alırken, Kurucaşile ilçesine özgü maket gemiler de satışa çıkarıldı.