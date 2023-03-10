Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma 08:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'dan deprem bölgesine yardımlar sürüyor
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere Bolu'dan bugüne kadar 591 araç ayni yardım gönderildi.
Felaketin ardından Valilik koordinesinde yardım çalışmalarına başlandı.
Deprem bölgelerinde şu ana kadar 2 bin 981 personel, 240 iş makinesi ve 508 araç görev alırken, tır ve kamyondan oluşan 591 araçlık ayni yardım afetzedelere ulaştırıldı.
Bölgeden kentte 6 bin 315 depremzede geldi, 1489 haneye ise psikososyal destek verildi.
Ayrıca 780 çadır ve 330 konteyner depremden etkilenen illere gönderildi.
Etiketler: Bolu
Sıradaki Haber
Kurban Bayramı ne zaman 2023? Kurban Bayramı 2023 hangi güne denk geliyor?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz