Felaketin ardından Valilik koordinesinde yardım çalışmalarına başlandı.

Deprem bölgelerinde şu ana kadar 2 bin 981 personel, 240 iş makinesi ve 508 araç görev alırken, tır ve kamyondan oluşan 591 araçlık ayni yardım afetzedelere ulaştırıldı.

Bölgeden kentte 6 bin 315 depremzede geldi, 1489 haneye ise psikososyal destek verildi.

Ayrıca 780 çadır ve 330 konteyner depremden etkilenen illere gönderildi.