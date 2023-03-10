Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma 09:29Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kütahya'da üzerine ağaç dalı düşen adam yaralandı
Kütahya'da üzerine ağaç parçası düşen şahıs ağır şekilde yaralandı. Olay, Ali Paşa Mahallesi Lise Caddesi üzerinde meydana geldi.
67 yaşındaki A.T., yolda yürürken üzerine budaması yapılan ağaçtan üzerine dal parçası düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan A.T., Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kafa ve omuzundan yalanan A.T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, polis olayla alakalı soruşturma başlattı.
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