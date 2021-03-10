Özbekistan Semerkand Devlet Tıp Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Jasur Rizaev, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin rektörlük binasında, Prof. Dr. Cevdet Erdöl ile görüştü.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Rektör Rizaev’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti anlatarak, şunları söyledi:

"Sayın Rizaev ile Taşkent’e uzanan bir dostluğumuz var. Kendisini ülkemizde görmekten, üniversitemizde ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Rizaev’in rektörlüğünü yürüttüğü Semerkand Devlet Tıp Enstitüsü, düzenlediği yenilikçi etkinlikler, kullandığı modern teknolojiler ve ortaya koyduğu nitelikli projeler ile göz kamaştırmaktadır. Sayın rektörün ziyaretleri vesilesiyle kadim medeniyetin ata toprakları, ilim, irfan ve hikmet ehlinin diyarı Özbekistan’a selamlarımı yollamak istiyorum."

[Fotoğraf: TRT Haber]

"İki üniversite arasında işbirliği olanaklarını görüştük"

Semerkand Devlet Tıp Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Jasur Rizaev ise, şöyle konuştu:

"Üniversiteler ürettikleri katma değerle bulundukları ülkelerin bilimsel, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına önemli katkılar sunmaktadır. Sağlık Bilimleri Üniversitesi ülkemizde açtığı fakülte ve yükseokullarla ülkemizin sağlıklı geleceğine dolayısıyla geleceğimize değer katmaktadır. Gerçekleştirdiğimiz ziyarette ülkelerimizin kardeşlik, dostluk ve kültürel dinamiklerini gözeterek iki üniversite arasında işbirliği olanaklarını görüştük. Sn. Erdöl’e ülkemizin sağlık eğitimine verdikleri destek, şahsıma gösterdikleri yakın ilgi ve misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum."

Ziyaret, fotoğraf çekimi ve hediye takdimi ile son buldu.