Erciyes AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Erciyes Dağı'na yapılan yatırımları işletmek üzere ilk defa bir dağ yönetim modeli olarak kurulan Kayseri Erciyes AŞ, yurt içi ve dışındaki bazı kayak merkezlerine de danışmanlık yapıyor.

Bu kapsamda Erciyes AŞ, Azerbaycan'ın Nahçivan bölgesinde kurulan Ağbulak Kayak Merkezi'nde mekanik tesislerin işletilmesi, pistlerin hazırlanması, suni kar üretilmesinin yanında güvenlik ve eğitim ile ilgili süreçleri de yürütüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Erciyes Master Planı'nın ilk aşamasından itibaren sürdürülebilir olması için Avusturya, İsviçre, Fransa gibi ülkelerden yabancı danışmanlarla çalıştıklarını anımsattı.

Edindikleri bilgileri hem yurt içinde hem de dışında bazı kayak merkezlerine katkı sağlamak için kullandıklarını belirten Cıngı, şunları kaydetti:

"Erciyes AŞ, Türkiye'de kış turizmi konusunda en yoğun tecrübeye sahip şirket. Tecrübelerimizi sadece yurt içinde değil, dışında da değerlendiriyoruz. Kurulduğumuz 2011 yılından beri çok sayıda uluslararası faaliyette ülkemizi temsil ettik. Artık Erciyes, global camiada yoğun tanındığı için işletme danışmanlıkları da vermeye başladı. Personellerimiz Azerbaycan'ın Nahçivan bölgesinde kurulan Ağbulak Kayak Merkezi'nde hem alt yapıyı düzenleyip işletme hizmeti veriyorlar hem de kendi personellerine eğitim vererek kayak merkezinin tek başına yönetilebileceği ortamı hazırlıyorlar. Ülkemizde dağ ve kış turizmi sektöründe hizmet ihracatı yapan ilk ve tek şirket de Kayseri Erciyes AŞ oldu. Bunun neticesinde hem şehrimize hem de ülkemize önemli oranda döviz girdisi sağlamış oluyoruz."