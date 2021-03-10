İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir evde imal edilen av tüfeği fişeklerinin satışının yapıldığı bilgisine ulaştı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, N.B'ye ait evde yapılan aramada, fişek yapımında kullanılan matkap ve sehpası, fişek dolumu yapmaya yarayan makine, fişek basma el makinesi, çok miktarda barut, saçma, 400 el yapımı dolu fişek, 740 fişek yapımında kullanılan tapa, 300 ateşleme kapsülü, 580 boş kartuş ve hassas terazi ele geçirdi.

N.B, polis ekiplerince gözaltına alındı.