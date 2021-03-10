Haber Giriş: 10 Mart 2021 Çarşamba 12:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bodrum'a uyuşturucu getiren iki şüpheli uygulama noktasında yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Bodrum ilçesine uyuşturucu madde getirdiği iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Bodrum Grup Amirliği ekipleri, Bodrum'a plakası belirlenen bir araçla uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine ilçe girişinde çalışma başlattı.
Uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan aramada, bir miktar esrar ve eroin ile uyuşturucu katkı maddesi ele geçirildi.
Operasyonda, araçta bulunan şüpheliler K.K. ve U.T. gözaltına alındı.
Etiketler: Uyuşturucu
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