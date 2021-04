Manisa’nın Selendi ilçesinde öğrenci servisleri Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım ve diğer ekipler tarafından denetlendi. Servis araçlarının bütün belgeleri ve olması gereken malzemeler kontrol edilirken, ilçede 1020'si temel eğitim, 547'si ortaöğretim öğrencisi olmak üzere toplam bin 567 öğrenciyi taşıyan 67 okul servis aracının denetimi gerçekleştirildi.

Selendi-Demirci yolu üzerinde yapılan denetlemede özellikle araçların sigortası, koltuk sigortaları, ehliyet, sürücülerin bilgileri, mesleki yeterlilik ve psikoteknik belgelerin olup olmadığı, koltuklardaki emniyet kemerleri, dur lambaları, lastikler, yangın tüpü, ilk yardım çantası gibi araç gereç ve malzemelerin her an kullanılabilir durumda bulundurulması konusunda servis sürücüleri bilgilendirildi.

2020-2021 eğitim-öğretim yılının ikinci yarısı kapsamında denetim komisyonu ve kolluk kuvvetleri tarafından yapılan öğrenci servis araçlarının denetimine Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım, Selendi İlçe Emniyet Amiri Metin Demirel, Selendi İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ömer Can Çeri, Selendi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ataşman katıldı.

Denetleme ekipleri denetimlerin sık sık yapılacağı belirtirlerken, kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulanacağının altı çizildi.