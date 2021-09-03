Haber Giriş: 3 Eylül 2021 Cuma 02:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Selden etkilen Ayancık'ta kapalı pazar yeri tahliye edildi
[Fotoğraf: AA]
Sinop'un Ayancık ilçesinde sel felaketinden etkilenen kapalı pazar yerindeki tüm dükkanlar yıkılmak üzere tahliye edildi.
İlçede 11 Ağustos'ta yaşanan selde, yaş sebze ve meyve satışı yapılan, Ayancık Belediyesine ait pazar yerindeki 30 dükkandan 8'i yıkıldı.
Diğer dükkanların da ağır hasar görmesi nedeniyle pazar yerinin tamamen yıkılmasına karar verildi. Kararın ardından dükkanlar tek tek tahliye edildi.
Selde yıkılan pazar yeri havadan görüntülendi.
Etiketler: Sel
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