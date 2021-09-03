Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Çarşamba, Salıpazarı, Kavak, Tekkeköy, Terme, Atakum ve Ayvacık ilçe jandarma komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda belirlenen 11 adrese, dedektör köpeği Tumba'nın da katılımıyla operasyon düzenlendi.

Adreslerde arama yapan ekipler, 5 kilo 909 gram kubar esrar, 417 kök kenevir bitkisi, 25 gram toz esrar, 16,5 gram metamfetamin ve tabanca ele geçirdi.

Operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.